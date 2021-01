Nieuws gemist? Zuid-Afrikaanse coronamutatie vastgesteld in Nederland en Trump geeft nederlaag toe

De ‘Zuid-Afrikaanse mutatie’ van het coronavirus is nu ook in Nederland vastgesteld. Een Brabander is op 22 december getest en deze donderdag bleek dat het om de nieuwe versie van het virus gaat. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut meldt dat de besmette persoon uit de regio Midden- en West-Brabant komt.

Hoewel veel zorgmedewerkers zich enthousiast laten vaccineren, zit huisarts Jan Vingerhoets (60) er verbouwereerd bij. Vlak voor de jaarwisseling uitte hij via een post op LinkedIn zijn gewetensbezwaren en twijfels over de corona-vaccins en de ‘reclamecampagne’ waarmee de overheid iedereen wil overhalen tot inenting. Dat heeft hij geweten. Het bericht ging viraal.

Donald Trump heeft in een videoboodschap eindelijk zijn nederlaag toegegeven en belooft een ordelijke machtsoverdracht. Ook heeft hij voor het eerst sinds de aanval op het Capitool in het openbaar over de gebeurtenissen van afgelopen woensdag gesproken. In een video die hij op Twitter plaatste, sprak hij zijn afschuw uit over de gewelddadige coupe in Washington.

De vier personen die werden verdacht van betrokkenheid bij de fatale schietpartij in een Nijmeegse flatwoning, zijn weer op vrije voeten. Ze zijn donderdag naar huis gestuurd, meldt een woordvoerster van het openbaar ministerie in Arnhem vrijdagmiddag. ,,Ze zijn nog geen verdachte af. We onderzoeken nog wat hun aandeel precies is geweest. Maar voor nu is er geen reden meer om deze personen nog langer vast te houden.”In de flatwoning aan de 44e straat in de wijk Lankforst kwam afgelopen dinsdagmiddag een 37-jarige man om het leven.

Moet de man in de omgebouwde SRV-wagen opeens weg? Al ruim anderhalf jaar woont Henk Romein in zijn omgebouwde SRV-wagen naast een scoutingterrein tegenover de Grootstalselaan in Nijmegen. Nu moet hij daar weg, zo eiste de gemeente Nijmegen donderdag bij de kortgedingrechter in Arnhem. Volgens de gemeente zorgt Romein voor overlast op zijn geïmproviseerde woonplek.

Volledig scherm Henk Romein in zijn geïmproviseerde camper, een oude Unimog verkoopwagen. © Paul Rapp

Eigenaar Mohamad Hendi hoeft zijn Syrisch eethuis Moushmoush in Arnhem niet te ontruimen. Zijn huisbaas moet de huur halveren voor de maanden dat hij noodgedwongen de zaak dicht moet houden tijdens de periodes van lockdown als maatregel tegen corona.

Dan nog even dit: Omdat een echte pubquiz in de kroeg er nog eventjes niet in zit, organiseert De Gelderlander op vrijdag 15 januari om 20.00 uur een online Nieuwjaarspubquiz. Weet jij de meeste antwoorden te geven op 40 vragen en ben je ook nog eens snel? Doe dan mee en win prachtige prijzen!

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.