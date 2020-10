NIEUWS GEMIST? Zware celstraffen geëist voor terreurcel Arnhem; zien hoeveel corona er in jouw buurt is

FORSE CELSTRAFFEN TERREURCEL ,,Ik ben ontzettend blij dat destijds een grote terreuraanslag is voorkomen. Het is echt een groot compliment aan politie en justitie. De rechtbank acht hen schuldig en heeft forse gevangenisstraffen opgelegd.” Zo reageerde burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem op de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam over de Arnhemse terreurgroep. Die legde donderdag celstraffen tot 17 jaar op.