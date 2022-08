Nieuws Gemist? Zwemt er een krokodil in Nijmegen? • Cillessen staat voor terugkeer naar NEC

FENNEKE L. VRIJGELATEN MAAR NOG WEL VERDACHTE | Het Openbaar Ministerie heeft Fenneke L. (36) vrijgelaten. Het onderzoek naar haar betrokkenheid bij de dood van haar moeder Jackie (62) is nog niet afgerond, maar er zijn onvoldoende redenen om haar vast te houden. Wel blijft ze verdacht van betrokkenheid bij haar moeders dood.

OVERLIJDENS IN VERPLEEGHUIS | Het overlijden van een hoogbejaarde bewoonster van verpleeghuis La Verna in Wijchen op 15 februari in de kou op straat leidde tot beroering. Geen reden tot zorg, staat in een onderzoeksrapport dat daarover verscheen. Wat was er aan de hand?

FIETSSTER (80) OVERLEDEN NA AANRIJDING | Een 80-jarige vrouw uit Oosterbeek is dinsdagavond overleden, nadat ze eerder die dag op de fiets werd aangereden door een auto op de kruising van de Keijenbergseweg/Regentesselaan in Wageningen. Dat meldt de politie.

CILLESSEN STAAT VOOR TERUGKEER | NEC is dicht bij een enorme stunt op de transfermarkt. Jasper Cillessen staat op het punt om na elf jaar terug te keren bij de Nijmeegse club, zo melden meerdere bronnen.

ZWEMT ER EEN KROKODIL IN NIJMEGEN? | Een krokodil? In Nijmegen? Een doodgewone maandagmiddag kreeg voor Nijmegenaar Riny Albers (55) een onverwachte wending: tijdens het uitlaten van zijn hond zag hij een merkwaardig dier in het gras langs het water zitten in de buurt Leuvensbroek, vlakbij het Mondial College. Een krokodillensoort. ,,Ik wist niet wat ik zag.”

OFFICIEEL WATERTEKORT DOOR DROOGTE | Door de aanhoudende droogte heeft Nederland officieel een watertekort, zo kondigt de regering aan. Het schaarse water zal volgens wettelijke afspraken worden verdeeld, zodat dijken, veengebieden en zeer kwetsbare natuur zo lang mogelijk worden voorzien van water. In de komende weken volgen mogelijk meer maatregelen.

ZUS VERMOORDE GINO (9) OPGEPAKT | De Limburgse politie heeft drie vrouwen gearresteerd voor een inbraak in de woning van de man die verdacht wordt van de moord op de 9-jarige Gino. Het gaat onder anderen om een zus van de jongen uit Kerkrade, waar het jongetje de laatste week van zijn leven verbleef.

SNELWEG A50 AFGESLOTEN | Het is zelden vertoond. Rijkswaterstaat sluit vrijdag een snelweg zestien dagen lang af voor alle verkeer, over een lengte van 21 kilometer. ,,Zo’n lange afsluiting hebben we nog nooit meegemaakt”, zeggen ze bij de wegbeheerder. De snelweg in kwestie is de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn, waar het asfalt grote gaten vertoont.

BOERENACTIE BIJ PAPIERFABRIEK PARENCO | Betuwse boeren hebben woensdagmorgen de toegangswegen naar papierfabriek Smurfit Kappa Parenco met tractoren geblokkeerd. Vrachtwagens en personeel konden het terrein van de Renkumse papierfabriek de hele ochtend niet op.

POSTNL BIEDT VASTE CONTRACTEN AAN | PostNL biedt alle postbezorgers een vast contract aan. Het gaat om zowel werknemers die al in dienst zijn van het postbedrijf als werknemers die net in dienst zijn gekomen. Daarmee worden duizend tijdelijke contracten omgezet in contracten voor onbepaalde tijd.

NICK & SIMON BEVESTIGEN SOLOPLANNEN | Nick Schilder en Simon Keizer gaan los van elkaar muziek maken. Beide zangers hebben ‘soloplannen’ voor het vervolg van hun carrière, laat hun management vandaag weten in reactie op geruchten over een mogelijke breuk tussen de twee.

VRACHTWAGENCHAUFFEUR KOMT MET SCHRIK VRIJ | Een Belgische vrachtwagenchauffeur is dinsdagavond wonder boven wonder ongedeerd gebleven nadat deze op de Zelderseweg in Terschuur tegen een boom is geknald.

VERMISTE MARTIJN (20) DOOD TERUGGEVONDEN | In een bos bij Hilversum is in de nacht van dinsdag op woensdag het lichaam van de 20-jarige Martijn van der Made gevonden. Dat bevestigt de politie. Martijn was sinds maandag vermist. Er wordt niet uitgegaan van een misdrijf.

GGD’S ZOEKEN NOG PRIKKERS | De 25 GGD’s door het hele land hebben ruim 13.000 medewerkers nodig voor de nieuwe vaccinatiecampagne tegen corona dit najaar. Met de huidige krappe arbeidsmarkt is dat een megaopgave, blijkt uit een rondgang van deze krant.

OMSTREDEN DIERENCLUB NIET WELKOM OP VELLEPER DONDERDAGEN | De omstreden dierenverhuurorganisatie Bert’s Animal Verhuur uit Appeltern is aankomende donderdag niet meer welkom bij de Velleper Donderdagen. Dat zegt Jan Huurman, organisator van de Velpse braderie. Bert’s Animal Verhuur ligt onder vuur vanwege ernstige verwaarlozing van dieren en fraude met coronagelden.