Nieuws gemist? Zwijgende drugskoks de cel in en terug naar gedeeltelijke lockdown

Hoewel het aantal besmettingen daalt, moet het Sinterklaasfeest met maximaal drie gasten worden gevierd. Dat zei premier Mark Rutte vanavond tijdens de persconferentie. Het kabinet heeft bevestigd dat Nederland vanaf morgen (woensdag) terugkeert naar de maatregelen die half oktober werden afgekondigd. Dit betekent dat thuis maximaal drie gasten per dag mogen worden ontvangen. Ook zijn openbare locaties als theaters, bioscopen, pretparken en dierentuinen weer geopend.



Burgemeester Mark Slinkman van de grensgemeente Berg en Dal wil dat er een invoerverbod komt op vuurwerk uit Duitsland. In Duitsland is de verkoop van vuurwerk (nog) niet verboden. Veel Nederlanders uit de regio Nijmegen gaan de laatste drie dagen van het jaar altijd de grens over om daar goedkoper vuurwerk te kopen. ,,Het is van de gekke dat we in Nederland de voordeur dubbel op slot doen en dat we de achterdeur open laten staan”, aldus Slinkman.



De drie buitenlandse mannen die dit voorjaar zijn ingerekend bij het drugslab aan de Zomerweg in Drempt, moeten jaren de cel in. De hoogste straffen zijn voor Fernando G. R. (30) uit Mexico en Noe V. (37) uit Amerika. Beiden krijgen vier jaar gevangenisstraf. Eduardo B. (20) uit Colombia kreeg minder straf en moet drie jaar de gevangenis in.