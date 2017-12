Nijmeegse artiesten in (inter)nationaal Top 2000 geweld

NIJMEGEN- Nederland is in de ban van de Top 2000 van NPO Radio2 . Queen staat al jaren hoog in de lijst der lijsten, maar ook namen als Pink Floyd, Deep Purple en Led Zeppelin doen het traditiegetrouw goed.

Nijmegen heeft ook een aantal muzikale pareltjes, maar zijn deze nog wel bekend bij het grote publiek? Of raakt de muziek uit Nijmegen in de vergetelheid?

Kronenburg Park

Bij muziek uit Nijmegen denken veel mensen aan Kronenburg Park van de Frank Boeijen Groep. Dit is echter niet zijn hoogst genoteerde nummer in de lijst. Zeg me dat het niet zo is, het solo nummer van Boeijen, staat de laatste jaren hoog. In 2014 stootte dit nummer Kronenburg Park van de troon. Met drie andere platen erbij was Boeijen vorig jaar vijf keer terug te vinden in de Top 2000.

Nijmegen is echter niet alleen door Frank Boeijen in de lijst der lijsten vertegenwoordigd. Ook andere in Nijmegen geboren zangers werden hierin opgenomen. Het nummer Ik neem je mee van rapper Gers Pardoel, stond vorig jaar bijvoorbeeld op nummer 1931. Ook zanger Jeroen van der Boom stond in 2007 en 2009 in de hitlijst. Daarnaast was de editie van 2016 het debuutjaar van de Nijmeegse band de Staat in de Top 2000. De nummers Witch Doctor en The fantastic journey of the underground man stonden op respectievelijk plaats 1439 en 1638. Wellicht zit er dit jaar nog meer in het vat voor de band.

Amerikaans tintje

Dan rest ons nog de artiesten waar de link met Nijmegen niet voor de hand ligt, maar welke er wel degelijk is. De Amerikaanse band Van Halen is opgericht door de Nederlandse broers Alex en Eddy van Halen. Eddy zag in 1955 het levenslicht in Nijmegen. Een Nijmegenaar puur sang is hij niet, maar toch is de link met de Waalstad aanwezig. Met drie nummers is de band steevast terug te vinden in de lijst. Hun nummer Runnin' with the devil is de hoogst genoteerde plaat van de band.

In de categorie 'vergezocht' is er nóg een artiest aan Nijmegen te linken. Evenals de gebroeders van Halen heeft ook de Afro-Amerikaanse zangeres Nina Simone connectie met de stad. Tussen 1988 en 1991 woonde zij in Nederland en daarbij een tijdje in Nijmegen.