Nijmeegse band Navarone is niks bijzonders opgevallen tijdens The Voice: ‘Maar ja, wij zijn mannen’

In Australië geweigerde Novak Djokovic is in Rotterdam volgende maand van harte welkom

Nu ook Roland Garros mogelijk met een vaccinatieplicht gaat werken, dreigt het tennisjaar van Novak Djokovic in duigen te vallen. Wimbledon en de US Open worden mogelijk ook een lastig verhaal. Maar in Rotterdam is hij volgende maand meer dan welkom.

20:22