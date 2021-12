Nijmeegse epidemioloog Alma Tostmann over corona: ‘Communicatie, dat is heel erg mis in deze pandemie’

Epidemioloog Alma Tostmann van het Nijmeegse Radboudumc was dit jaar vaak in de media te horen met waarschuwende boodschappen over het coronavirus. ‘Te laat, te weinig’, was kort samengevat geregeld haar oordeel over de coronamaatregelen.



U roert zich nogal in het debat over maatregelen, waarom doet u dat?

,,Omdat ik het belangrijk vind om dingen uit te leggen en te duiden, en dus een bijdrage wil leveren vanuit mijn rol in een academisch ziekenhuis.



En ten tweede omdat wij in het Radboudumc steeds zien dat extra coronapatiënten, ook al bij kleine aantallen, al heel veel impact hebben op de reguliere zorg. Ik en mijn collega’s voelen de noodzaak de urgentie wat duidelijker te maken, het geluid van het veld en werkvloer te laten horen. In de hoop dat er naar geluisterd wordt.’’



Toch lijkt het er een beetje op dat de mate waarin we nu weer last hebben van het coronavirus door veel mensen niet gezien is. Iedereen die er verstand van heeft zei halverwege dit jaar ‘we zijn er nog niet van af maar het wordt niet meer zo erg, we gaan het wel aardig redden’. Hoe kan het nu dat we het zó onderschat hebben?

,,Ik denk dat je ons niet over één kam moet scheren. Ik ben zelf totaal niet verrast door deze situatie. Wat je wel moet meenemen: doordat je steeds meer mensen gevaccineerd hebt, heb je meer ruimte hebt als maatschappij.



Dat we nu in deze situatie zitten, betreur ik heel erg. Maar het is een samenspel van verschillende dingen. Veel uitspraken waren misschien ook niet voldoende doordacht. Maar die verrassing die u beschrijft deel ik niet helemaal.’’