Nijmeegse Harrie (69) woont al 25 jaar op studentenkamer • Zwemmaster Rob heeft 3000 medailles

Eindejaarsoverzicht aprilDe laatste week van het jaar is ook de week van het terugkijken naar het nieuws dat ons allemaal heeft beziggehouden. Daarom ook in De Gelderlander een overzicht met een selectie van het nieuws per maand. Dit keer april. Met daarin onder meer: Aad heeft zijn puzzel van 33.000 stukjes af en de plotse dood van visverkoopster Mary.

Volledig scherm Harrie Doeleman (69) met huisgenoten in zijn kamer. © Foto: Bert Beelen

Harrie Doeleman uit Nijmegen is 69, maar woont al 25 jaar met veel plezier in een studentenkamer aan de Oranjesingel. De pensionado deelt keuken en sanitair met elf huisgenoten en geniet er met volle teugen van.

Tatjana viert samen met 150 medevluchtelingen Pasen in Doetinchem: ‘Dit doet denken aan thuis.’ De Catharinakerk in Doetinchem is een vat gevuld met emotie en weemoed. Ruim 150 vluchtelingen uit Oekraïne vieren hier samen het paasfeest.

Volledig scherm Orthodox paasfeest met Oekrainers in de Catharinakerk. © Jan Ruland van den Brink

Zeven maanden lang was Aad bezig met puzzel van ruim 33.000 stukjes, nu hangt-ie aan de muur. Wie het huis van Aad Rom en zijn vrouw Riek binnenstapt, waant zich spontaan op de savanne. Leeuwen, tropische planten, giraffen en allerlei andere bijzondere dieren hangen aan de muur. De metersbrede muurbedekking is niet zomaar een behangetje. Nee, het is een puzzel van ruim 33.000 stukjes waar Aad zeven maanden lang ziel en zaligheid in heeft gestopt.

Het huis van zwemmaster Rob (78) hangt vol met drieduizend medailles: ‘Aan stoppen denk ik niet.’ Ondanks dat hij in Oostenrijk is ‘aangeskied door een snelheidsduivel’, wil de 78-jarige Arnhemmer Rob Hanou zijn hall of fame – een met drieduizend medailles uitpuilende gang – verder uitbreiden.

Door zonnepanelen op school leveren die van Mariska en Constant veel minder op: ‘Pure stroomdiefstal.’ Zonnepanelen worden door de overproductie van stroom steeds vaker uitgeschakeld. Zoals in Wijchen: precies op het moment dat de zon op zijn hardst schijnt, leveren de zonnepanelen in de helft van de straat het minst op.

Volledig scherm Mariska van den Berg uit Wijchen kan een deel van de opbrengst van haar zonnepanelen niet kwijt. © Eigen foto

Bertus hoort dat hij erfenis van 85.000 euro krijgt in De erfgenaam: ‘Maar voor mij is er straks 10.000 over.’ Wie droomt er nu niet van een schilderij van een Hollandse meester aan te treffen op een rommelmarkt, een verborgen geldschat te vinden in een oud huis of een erfenis te krijgen van een onbekend familielid? Voor velen blijft het bij dromen, maar niet voor Bertus Sueters (67) uit Delden. Hij kreeg in het televisieprogramma De Erfgenaam op RTL te horen dat hij en zijn zus Wilhelmina beiden een bedrag van 84.375 euro krijgen uit een erfenis van een verre tante uit Frankrijk.

Nijmegen treurt om plotseling overlijden van bekende visverkoopster Mary uit kraam Wilma Graat. Geen viskraam van Wilma Graat op de Grote Markt in Nijmegen, maar een kraampje met bloemen, ter nagedachtenis aan visverkoopster Mary Goossens.

Grote brand in centrum van Arnhem: vijftig woningen ontruimd, verkeer ontregeld: ‘Het was een enorme explosie.’ Bij een meubel- en beddenzaak aan de Boulevard Heuvelink in het centrum van Arnhem is een grote brand uitgebroken. Doordat de vlammenzee zich snel verspreidde, zijn ook nabijgelegen panden ontruimd. Zo’n vijftig mensen werden geëvacueerd en zijn opgevangen in het Stadskantoor.

