Nijmeegse stikstofstrijder opent aanval op Schiphol: ‘20 procent vluchten illegaal’

Volgens Vollenbroek beschikt Schiphol ten onrechte niet over een natuurvergunning. Het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) nam in 2018 toe tot net geen 500.000. Bij gebrek aan een natuurvergunning gaat MOB er op basis van jurisprudentie vanuit dat er toestemming is voor maximaal 400.000 vliegbewegingen per jaar, aldus Vollenbroek in een brief aan betrokken ministeries. ,,Dit betekent dat 100.000 vliegbewegingen per jaar illegaal zijn.’’