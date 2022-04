Nijmegen schiet Ter Apel tijdelijk te hulp: 100 asielzoekers worden opgevangen in de Jan Massinkhal

Zoals bekend is de opvang in Ter Apel overbelast, daarom is het COA voor de korte termijn op zoek naar slaapplaatsen voor de mensen die daar verblijven. Nijmegen biedt nu 100 plaatsen aan. Hoe lang de opvang voor deze groep asielzoekers in de Jan Massinkhal nodig is, is op dit moment nog niet bekend.