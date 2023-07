Nijmegen verandert in festivalterrein • Kaag dacht al langer na over stoppen • Henny wint grote prijs

TWEE DODEN DOOR LEGIONELLA, WAARSCHIJNLIJK VIA CV-KETEL | Zeker elf mensen hebben sinds juli vorig jaar waarschijnlijk legionella opgelopen door toedoen van een cv-ketel van fabrikant Ferroli. Twee mensen zijn aan de besmetting overleden. Dat melden Ferroli en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens het instituut zijn de combiketels ‘de meest waarschijnlijke oorzaak van deze besmettingen’.

GEVLUCHTE OUDERS UIT KERK DEEST DOOR BELGIË OVERGEDRAGEN EN IN DE CEL | De twee gevluchte ouders uit Deest zitten in een Nederlandse cel. De twee, die hun kinderen lange tijd niet naar school zou hebben laten gaan, werden vorig maand aangehouden in België. Dinsdag zijn ze overgeleverd aan Nederland.

NIJMEGEN VERANDERT LANGZAAM IN EEN FESTIVALTERREIN | Nog even en dan beginnen de Vierdaagsefeesten weer. In de Nijmeegse binnenstad is dat donderdag al goed te merken: het is een komen en gaan van vrachtwagens, hekken en bars.„Het is een flink karwei.”

VISBOER KLAAS VOELT ZICH BEHANDELD ALS EEN KERMISKLANT | Visverkoper Klaas van Dunschoten wordt in Boxmeer behandeld als een kermisklant, vindt hij. En dat terwijl zijn familiebedrijf al bijna 45 jaar trouw is aan het dorp. ,,De klanten zoeken zich scheel naar mijn kraam.”

STEFAN EN ZIJN COLLEGA'S OPGELICHT BIJ KOPEN KAARTJES ZWARTE CROSS | Stefan Zevenhoven (29) uit Groenlo was opgelucht toen hij vorige week alsnog tickets voor de Zwarte Cross leek te bemachtigen. Met de nadruk op leek. Luttele seconden na het overmaken van het geld zakte de grond onder zijn voeten vandaan: hij is opgelicht.

KAAG DACHT AL LANGER OVER STOPPEN ALS D66 LEIDER | Partijleider Sigrid Kaag van D66 stelt zich niet beschikbaar als lijsttrekker bij de volgende verkiezingen. Het politiek leiderschap heeft ‘een te zware wissel’ getrokken op haar gezin, aldus Kaag. Ze heeft het niet van de ene op de andere dag besloten: ,,Het was echt een worsteling.”

DE KOSTEN STIJGEN EN DAT BETEKENT PROBLEMEN VOOR DE BOUWPLANNEN BIJ HET DORP IN ARNHEM | Geen parkeergarage, kleinere zorgwoningen en een aangepast zorgcentrum: de explosief gestegen bouwkosten betekenen dat óók de bouwplannen op de plek van de voormalige gemeenschap voor gehandicapten, Het Dorp in Arnhem, moeten worden bijgesteld.

HENNY ZIT KOMENDE TIEN JAAR GERAMD MET GROTE POSTCODEPRIJS | ,,Het is nog niet helemaal ingedaald.’’ Henny van der Hoven uit Zwolle won deze week tien jaar lang 25.000 euro per jaar en kan dat nog niet altijd geloven. Maar een blik op de kast in de kamer brengt haar terug naar de realiteit: daarop staat de cheque die ze overhandigd kreeg. ,,Stoppen met werken? Ik vind het veel te leuk.’’

LAATSTE ZOEKACTIE VERMISTE EMILE UIT FRANKRIJK | Bijna vijf dagen na zijn verdwijning is in het zuiden van Frankrijk een ultieme zoekactie gestart naar de 2,5 jaar oude Emile. De peuter verdween zondagnamiddag spoorloos in het gehucht Haut Vernet in het departement Alpes-de-Haute-Provence, een kleine 200 kilometer boven Marseille.