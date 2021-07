Nijmegenaren stappen midden op snelweg uit auto en worden geschept: 20-jarige overleden, 21-jarige zwaargewond

Het ongeluk vond omstreeks 03.15 uur plaats op de snelweg in de richting van Ede. Een Fiat 500 met daarin twee inzittenden ramde de vangrail aan de linkerkant van de weg doordat de bestuurder de macht over het stuur verloor. De auto kwam midden op de weg tot stilstand, waarna het gruwelijk mis ging.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uit de auto gestapt

Geen alcohol in het spel

De bestuurder van het voertuig dat in botsing kwam met de twee slachtoffers is aangehouden. Dat is een standaardprocedure na een aanrijding met zulke gevolgen. Bij de dame in kwestie is een blaastest afgenomen, maar daaruit bleek niet dat er sprake was van alcoholgebruik.