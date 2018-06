Nijverdalse zangeres maakt vijf maanden na zwaar ongeluk rentree met Queen

Haar conditie is nog lang niet optimaal en de revalidatie zal nog maanden duren, maar haar stem klinkt weer als vanouds. Annet Nikamp zong in het Openluchttheater een aantal popsongs voorafgaand aan het optreden van de Italiaanse coverband The Great Queen Rats. De Italianen - onder de indruk van haar verhaal - haalden haar tijdens de slotnummers opnieuw op het podium om samen de Queen-klassiekers We Will Rock You en We Are The Champions te spelen. „Ongelooflijk. Een enorme verrassing, heel spannend en emotioneel”, zei Annet Nikamp. „Ik ben ook nog eens een enorme Queen-fan, dus dit deed wel wat met me.”