Nina (19) betaalt 167 euro voor band die bijna niemand kent: ‘Ik snap de heftige reacties heel goed’

Vraag een willekeurige voorbijganger op straat naar Blackpink en hij zal de schouders ophalen. Wie? Toch is Blackpink in de wereld van K-pop - de verzamelnaam voor Zuid-Koreaanse popmuziek - een van de grote spelers van dit moment. Met hun single ‘As If It’s Your Last’ scoorde de groep in recordtijd meer dan 400 miljoen views. Het leverde ze zelfs een samenwerking met Dua Lipa op.