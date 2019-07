NL-alert: instortingsgevaar bij Fire-up, producent van aanmaakblokjes, door brand

Zijn vrouw, Els Smit, staat in haar paardrijbroek naar de brand te kijken. ,,Afschuwelijk”, zegt ze. ,,We waren thuis in Oisterwijk toen het brandalarm afging. Kees was er als eerste bij. Hij was in het kantoor en zag de vlammen uit het magazijn ernaast slaan.”



Van Opstal heeft hoop dat brand tot magazijn beperkt blijft. ,,We hebben niet voor niets een zware brandmuur tussen het magazijn en de fabriek. Sowieso hebben we meer veiligheidsmaatregelen getroffen dan wat van de brandweer moet. Sprinklerinstallatie? Nee, dat was niet nodig. Maar we hebben wel veel rookmelders geïnstalleerd. Ik begrijp daarom ook niet goed waarom de brand niet eerder gedetecteerd is. Toen ik arriveerde moet het al een tijd bezig zijn geweest.”