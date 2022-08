NL-Alert voor rookoverlast door grote brand in hooischuur Sprundel, vuur onder controle

SPRUNDEL - In een stal aan de Martenstraat in Sprundel is vrijdagochtend brand uitgebroken. De weg is afgesloten en de brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle, maar is naar verwachting nog enkele uren bezig met nablussen.