NL-Alert voor zeer grote brand in Poederoijen: explosie te horen en metershoge rookwolken

Het vuur ontstond rond 13.45 uur bij het transportbedrijf aan de Maasdijk. Al snel werd opgeschaald naar GRIP 1, om betere onderlinge samenwerking voor de hulpdiensten mogelijk te maken. Onduidelijk is nog hoe de uitslaande brand ontstond. Rond 14.45 uur was er een explosie te horen.

De brandweer is ter plaatse met onder meer een hoogwerker. Ook is men vanuit meerdere hoeken in de regio nog onderweg met extra voertuigen. De brandweer heeft assistentie ingeroepen van korpsen zoals Nederhemert en Gameren. Ook rukt een ambulance uit.

Rook te zien vanuit Den Bosch

De rookpluimen zijn vanuit onder meer Den Bosch te zien. De rook waait richting het zuidwesten. Dat is geen dicht bebouwd gebied, maar de dorpen aan die kant van Poederoijen kunnen last krijgen van de rook. ,,Blijf uit de rook en geef de hulpdiensten de ruimte. Heb je last van de rook, meld dit dan via 0900-0904. Dit helpt ons de overlast in beeld te brengen”, meldt de Veiligheidsregio.