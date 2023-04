NL-Alerts voor uitslaande brand waar giftige koolmonoxide vrijkomt • Een week vol homohaat: COC pleit voor stilleggen voetbalwedstrijden

LHBTI+ JONGEREN BELAAGD TIJDENS BIJEENKOMST: VRIJWILLIGER GESLAGEN | Tijdens een jongerenbijeenkomst van COC Eindhoven en regio zijn zaterdagavond LHBTI+ jongeren belaagd door een groep van ruim twintig volwassenen.

IN DUITSLAND LIGT EEN AFGEHAKTE WOLVENKOP VOOR DE DEUR, NATUURORGANISATIES: ‘WEN AAR AAN DAT BEEST’ | Een wolvenkop met afgesneden tong lag er in Duitsland voor de deur van een natuurbeschermingsorganisatie. Het schrikt de Nederlandse natuurorganisatie Ark Rewilding niet af: ‘Helaas groeien we op met een beeld van wolven gebaseerd op Roodkapje.’

NA JAAR ‘ZOMERKAMP’ OMHELZEN OEKRAÏENSE KINDEREN HUN OUDERS WEER | Blije, maar ook hartverscheurende taferelen bij de terugkeer van meer dan 30 ontvoerde Oekraïense kinderen, dit weekend. Op de grens met Belarus vertellen enkele ouders en kinderen wat ze hebben meegemaakt. ,,We zijn behandeld als beesten”, zegt de jonge Vitaly uit Cherson.

EEN HALVE TON OVERBIEDEN VOOR EEN HUIS IN ARNHEM? VERGEET HET MAAR | De prijzen van woningen in Arnhem daalden het eerste kwartaal van 2023 met ruim 13 procent in vergelijking met een jaar eerder. En dat is behoorlijk wennen, zegt de Arnhemse makelaar Rob Kranen. ,,Verkopers denken soms nog steeds dat fors wordt overboden op woningen.”

OP DEZE BANKJES MOET JE KUNNEN PRATEN OVER SUÏCIDE: ‘GOED GESPREK BEGINT MET IEMAND ECHT ZIEN | Zevenaar had ze al, maar nu staan ze ook in Westervoort en Duiven: bankjes met teksten die het gesprek over suïcide bevorderen. ,,Elke poging om zelfdoding te voorkomen is welkom”, zegt wethouder Johannes Goossen van Duiven.

DIT ZIJN DE VIJF BOEREN DIE OP ZOEK GAAN NAAR DE LIEFDE IN BOER ZOEKT VROUW EUROPA | Niet tien, maar vijf boeren gaan in een gloednieuw seizoen van Boer Zoekt Vrouw - vanaf 3 september op de buis - op zoek naar de liefde. Zondagavond werden ze alvast aan het grote publiek voorgesteld. Dit zijn de boeren die het avontuur aangaan.

VIJF VRAGEN OVER DE A15 EN A12 | Nog steeds is er geen duidelijk antwoord over het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12 in de Liemers. Tot ergernis van voor- én tegenstanders, die hadden gehoopt op duidelijkheid.

TOEN IK EEN GIGABEDRAG MOEST AFREKENEN, BLEEF HET LUIDSPREKERTJE VAN HET ZELFSCANAPPARAAT OPVALLEND ZWIJGEN | Ik ben niet zo’n fan van al die repeterende mechanische boodschappen. Aan de telefoon word je doodgegooid met een robotmededeling dat alle lijnen bezet zijn. Of je maar even naar dat afschuwelijke muziekje wilt blijven luisteren.

NL-ALERT VOOR UITSLAANDE BRAND OP INDUSTRIETERREIN IN ETTEN-LEUR: KOOLMONOXIDE AANWEZIG IN ROOK | In het bedrijfspand van Axell Logistics op het industrieterrein aan de Hermelijnweg in Etten-leur woedt maandagochtend een uitslaande brand. Door het vuur is een deel van het pand ingestort. Een NL-Alert is uitgegaan voor de omgeving. In de dikke zwarte rook die vrijkomt zit koolmonoxide, wat giftig is bij inademing, aldus Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

‘PAUS VAN AMSTERDAM’ HUUB OOSTERHUIS (89) OVERLEDEN | De bekende theoloog en oud-priester Huub Oosterhuis is Eerste Paasdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden de familie en de bisschop van Haarlem.

ASRIN SNAKT VIJF JAAR NA SPANBANDMOORD NAAR RUST: ‘MIJN MOEDER WAS BANG VOOR MIJN VADER’ | Haar vader wurgde haar moeder. Nú pas, bijna vijf jaar na dato, is de laatste, slepende kwestie na de zogenoemde spanbandmoord in Apeldoorn achter de rug. Asrin Rahimi (39) hoopt dat ze daardoor eindelijk tot rust kan komen.,,Hij is een sociopaat, bij wie ik uit de buurt moet blijven.”

DEZE HELE VRIENDENGROEP HEEFT EEN PEUGEOT 205: ‘JE VOELT ECHT DAT JE RIJDT’ | De Peugeot 205 bestaat 40 jaar. Van het iconische autootje rijden er nog 5000 rond in Nederland, waaronder aardig wat in Koudekerke. Op het erf van boerderij De Zuiderhoeve is onbedoeld een fanclub ontstaan.

Volledig scherm #NLBEELD# 9-4-2023 peugeot dishoek foto dirk-jan gjeltema © Dirk-Jan Gjeltema

BELANGENORGANISATIE WOEDEND EN BEDROEFD NA REEKS ANTIHOMO-INCIDENTEN: ‘WOORDEN HEBBEN GEVOLGEN’ | Een serie van aan homohaat gerelateerde incidenten afgelopen week maakt COC Nederland woedend en bedroefd. Ook is het de belangenorganisatie niet ontgaan dat er regelmatig een link is met de voetbalwereld. ,,Antihomo-spreekkoren worden getolereerd, alsof het heel normaal is. Maar ook dan zou je wedstrijden stil moeten leggen.”

GRATIS KOFFIE VOOR MENSEN MET WEINIG GELD: ACTIE VAN NIJMEEGSE BAKKER GROOT SUCCES | Een gratis kop koffie, thee, of een cappuccino of stuk taart: dankzij donaties van klanten kunnen mensen die weinig geld te besteden hebben, het sinds vorig jaar krijgen bij de Nijmeegse zorgbakkerij KoekKoek. Een LinkedIn-bericht erover zorgt nu ineens voor een ware stormloop.

DALAI LAMA ZEGT SORRY OM VIDEO WAARIN HIJ JONGETJE VRAAGT OM OP ZIJN TONG TE ZUIGEN | De Dalai Lama (87) gaat door het stof om een video die online volop gedeeld wordt. Daarin is te zien hoe hij een jongen op zijn mond kust, en daarna vraagt aan zijn tong te zuigen. De spiritueel leider van Tibet geeft maandag toe dat dat niet goed was.

