Noa (16) uit Arnhem is nu al klaar met haar verwoeste leven

Een half jaar geleden benaderde een meisje van 16 uit Arnhem zonder dat haar ouders het wisten de Levenseindekliniek in Den Haag. Haar vraag: kom ik in aanmerking voor euthanasie of hulp bij zelfdoding? Het antwoord was ‘nee’.



,,Ze vinden me te jong om dood te gaan. Ze vinden dat ik de traumabehandeling moet afronden en dat mijn hersenen eerst volgroeid moeten zijn. Dat duurt tot je 21ste. Ik ben er kapot van, want zo lang kan ik niet meer wachten.’’



Dat meisje is Noa Pothoven uit Arnhem, een meisje dat volgende week 17 jaar wordt, maar voor wie er weinig te vieren is. Als het aan haar ligt, is er geen feest. Ze kampt al jaren met grote psychische problemen. ,,Ik ben uitbehandeld. Ik ben er klaar mee’’, zegt ze, na twintig opnames.