Noah (22) laat drie dagen geleden tas en viool achter op bankje in Deventer en is sindsdien vermist

Familie en vrienden van Noah (22) uit Zutphen maken zich ernstige zorgen. De jongeman is sinds vrijdagavond spoorloos, met achterlating van jas, tas en dure viool op een bankje langs de IJssel in Deventer. Een Burgernetmelding en een spontane zoektocht met bootjes hebben nog niets opgeleverd.

Noah had volgens zijn moeder - die niet met naam vermeld wil worden - vrijdagavond ergens in Deventer afgesproken, maar is hij daar uiteindelijk nooit aangekomen. Dat werd zaterdagochtend duidelijk toen op een bankje langs de IJsselkade zijn spullen werden aangetroffen. Van Noah echter geen spoor.

Papillon

Na overleg met de politie werd er aan het einde van de dag een Burgernetmelding geplaatst, die uiteindelijk niets opleverde. Noah, die ook luistert naar de naam Papillon (Frans voor vlinder), is 22 jaar, circa 1.80 meter groot, heeft een normaal postuur en halflang blond golvend haar. Hij draagt slippers, een zwarte trainingsbroek en een grijs vest met capuchon.

Ouders en familie zijn - uiteraard - zeer bezorgd. ,,Noah is niet suïcidaal, maar kan wel verward en in paniek zijn’’, zegt zijn moeder. ,,We vermoeden dat hij de uiterwaarden is in gerend, maar inmiddels kan hij overal zijn.’’

Vruchteloze zoektochten

Ze hebben het hele weekend geen oog dicht gedaan en stad en land afgezocht. Daarbij kregen ze hulp van Martin Kniest, eigenaar van de Matz Carwash, die de ouders toevallig tegen het lijf liep. Hij besloot meteen te helpen. ,,Ik heb een boot hier in de haven en heb vijf andere booteigenaren geronseld waarmee we gisteren tussen 17 en 19 uur de IJssel op en af zijn gevaren.’’ Daarnaast belde hij met vliegveld Teuge, met de vraag of piloten van vliegtuigjes die in de buurt van Deventer vlogen, wilden uitkijken naar een persoon in de uiterwaarden. ,,Helaas, zonder resultaat...’’

‘s Avonds is er ook nog gezocht in het Rijsterborgherpark, eveneens zonder succes. Vandaag hoopt hij een grote groep burgers te kunnen verzamelen om daarmee de uiterwaarden uit te kammen.

