Nodig inwoners uit om mee te onderhandelen

Tijdens de verkiezingsdebatten, zoals die in Wageningen, leken de verschillen tussen politieke partijen minimaal. De onuitgesproken afspraak die in de lucht hing, was dat nuance belangrijker was dan ambitie. Nuance klinkt sympathiek, maar klinkt het niet beter dan het in werkelijkheid is? Politiek zonder ambitie is als een vogel zonder vleugels, je komt er niet erg ver mee.