Nóg besmettelijkere coronavariant rukt op: in Engeland snel, in Nederland is RIVM nog niet ongerust

Automati­sche wapens, explosie­ven en munitie: vader en zoon hoeven niet de cel in voor huis vol wapens, maar zijn hun spullen wel kwijt

14:32 Een vader (53) en een zoon (25) uit Terborg hoeven voor hun immense wapenverzameling niet de gevangenis in. Wel krijgen ze van de rechtbank in Arnhem de maximale taakstraf van 240 uur. In hun rijtjeshuis trof de politie vorig jaar mei een enorme hoeveelheid (imitatie)vuurwapens, automatische wapens, explosieven en munitie. Alleen in de badkamer lagen geen wapens of munitie.