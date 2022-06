Nog een naaimachine om kleertjes te maken voor het Ronald McDonald knuffelkonijn, dat zou mooi zijn

Dode bij ernstig bedrijfson­ge­val bij Agristo, tweede ongeluk in korte tijd

TILBURG - Bij voedselfabrikant Agristo aan de Heieinde in Tilburg is dinsdagochtend een dode gevallen. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer en de oorzaak is nog niks bekend. Het is het tweede ernstige ongeval bij dit bedrijf in twee maanden tijd.

