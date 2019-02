Nog een paar uur stank, gering gezondheidsrisico na lek schadelijke stof in Alblasserdam

Een tankwagen in Alblasserdam heeft vanochtend de schadelijke stof petrolad gelekt. De brandweer heeft de lekkage inmiddels weten te stoppen. Een geurwolk trekt nog over een groot deel van Nederland. Door het bluswater zijn delen van de stof ook in de riolering terecht gekomen, bij stank in huis wordt geadviseerd het toilet door te trekken.

Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vormt de stof geen gevaar voor de gezondheid. Alleen in de directe omgeving was sprake van een ‘gering gezondheidsrisico’. Wel kunnen mensen van de stank misselijk worden en overgeven. De heftige stank verdwijnt binnen een paar uur, is de verwachting. In de laatst verzonden NL Alert wordt mensen die last hebben van stank ramen en deuren weer open te doen. Door het bluswater zijn delen van de stof ook in de riolering terecht gekomen, melden de hulpdiensten. Bij stank in huis wordt geadviseerd het toilet door te trekken.

Volledig scherm De brandweer is bezig met koelen bij de tank die een giftige stof lekt aan de Edisonweg in Alblasserdam. © Peter Stam

Een flink deel van Nederland heeft overlast van de stank uit Alblasserdam. In Utrecht en Twente wordt gewaarschuwd voor de stank. Ook wordt in Groningen melding gedaan van de lucht. Wie er last van heeft kan het beste ramen en deuren sluiten, melden de veiligheidsregio's.

Quote Er komt helaas nog steeds damp vrij. We werken aan een oplossing. Veiligheidsregio

Oplossing lekkage

Hulpdiensten zijn vanochtend massaal uitgerukt naar een industrieterrein in Alblasserdam in eerste instantie wegens ‘hevige stankoverlast’. De problemen ontstonden bij een tanktransportbedrijf. De inhoud van één van de tankwagens is mogelijk te warm geworden, waardoor gasvorming ontstond. Het gaat waarschijnlijk om de stof petrolad. Dit is een versnellingsbakolie.

Er werd opgeschaald naar grip2. Vanuit de hele regio zijn hulpverleners opgeroepen om te komen koelen en de luchtkwaliteit te meten. De brandweer zette een waterscherm in. Dit werkte goed. De brandweer waarschuwt dat mensen tot in de hele regio Utrecht last kunnen hebben van de gasachtige geur. ,,Het incident wordt kleiner. De genomen maatregelen werken goed”, schrijft de veiligheidsregio. De brandweer werkte een scenario uit om de inhoud van de tank over te hevelen. Ook heeft ze een stankafsluiter geplaatst. ,,Er komt helaas nog steeds damp vrij”, meldde de brandweer. ,,We werken hard aan een oplossing.”

De petrolatumlekkage bij het bedrijf OTT Tanktransport in Alblasserdam is vermoedelijk veroorzaakt door een te hoge temperatuur. Dat meldt het bedrijf.

Meerdere NL-Alerts

Even na 10.00 uur is er een nieuwe NL Alert verzonden. Hierin wordt gemeld dat de gezondheidsrisico’s nihil zijn. “De stank kan wel leiden tot overgeven of misselijkheid,” zo is in het bericht te lezen. Eerder werd in een NL Alert gemeld dat het een giftige stof betreft en dat geadviseerd wordt om ramen en deuren gesloten te houden. Om 16.12 uur volgde een derde Alert. ,,Incident stankoverlast Alblasserdam verholpen. Nog stank binnenshuis? Ventileren met ramen en deuren open.” Bezorgde mensen kunnen bellen met het publieksnummer 088 - 6365200.

Trending

De lekkage van een tankwagen in Alblasserdam voor veel stankklachten op sociale media. De geur maakt de tongen los. #Alblasserdam is trending op Twitter.

Volledig scherm Een stof ontsnapt uit een tankwagen in Alblasserdam. © Peter Stam

Opvanglocatie

Cultureel centrum ‘De Landvast’ fungeert als opvanglocatie voor degenen die in verband met de stankoverlast niet in hun huis kunnen blijven. De opvanglocatie is vooralsnog vrijwel leeg, wel bellen er veel bezorgde mensen naartoe.