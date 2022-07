Nog jaren geen grote vliegtuigen op Lelystad Airport, maar dure luchtverkeersleiders blijven: ‘Dit is zo over de top’

Jaap van Lagen uit Ede is het voorpro­gram­ma van Max Verstappen: ‘Kreeg bijna geen adem door alle oranje rook’

Met een inhaalrace à la Max Verstappen maakte Jaap van Lagen afgelopen weekeinde veel indruk in Oostenrijk. De autocoureur uit Ede tankte met zijn zesde plek in de Porsche Supercup veel vertrouwen, na alle technische problemen in de eerste races van het seizoen.

