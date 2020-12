Nog nooit zoveel sterfgevallen in Nederland in een jaar, bekijk hier hoe het zit in jouw gemeente

Tot nu toe overleden er het afgelopen jaar 156.000 mensen in Nederland, dat zijn er zo’n veertienduizend meer dan normaal. In ruim driehonderd van de in totaal 355 gemeenten nam het aantal sterfgevallen toe. De belangrijkste oorzaak voor deze piek is de coronapandemie. Zowel in de eerste als in de tweede golf is er volgens het statistiekbureau oversterfte, iets dat je ook terugziet in de meeste gemeenten in deze regio. De kleine piek in augustus heeft te maken met de hittegolf.