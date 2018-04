Nog volop nieuwbouwhuizen met gasaansluiting in Oost-Nederland

In Gelderland worden dit jaar duizenden nieuwbouwwoningen nog van een gasaansluiting voorzien. In Flevoland honderden. En dat terwijl de overheid van het gas af wil. Netbeheerder Alliander pleit voor alternatieven, maar volgens de aardgasbranche zijn die soms peperduur en niet altijd effectief.

De gaskraan in Groningen gaat in 2030 dicht. En in 2050 moeten alle Nederlandse huizen van het gas af zijn. Toch worden er nu nog steeds woningen gebouwd met een gasaansluiting. In Gelderland zijn dat er volgens Alliander dit jaar zelfs 7000 en in Flevoland zo’n 500. De netbeheerder vindt dat onverstandig en pleit voor alternatieven. Enexis heeft geen cijfers over nieuwbouwwoningen in Overijssel.

Dit is het laatste jaar dat netbeheerders nog verplichting hebben om woningen aan te sluiten op gas, als bewoners dat willen. Daarna vervalt die plicht. Alternatieven zijn bijvoorbeeld de warmtepomp en een warmte-koudeopslag. Ook zouden huizen gebruik kunnen maken van ‘overtollige warmte’ van bedrijven.

Biogas

Peter Hofland van Alliander: ,,Het kan per wijk verschillen, welk alternatief voor gas het beste is. Liggen huizen in de buurt van een boerderij, dan kan er misschien biogas gebruikt worden. Zit er een afvalverwerker in de omgeving? Dan kun je mogelijk een warmtenet maken, waarbij de restwarmte van het bedrijf de andere huizen warm houdt. Er zijn ook plekken waar je misschien alles op elektriciteit kan doen.”

Waarom worden sommige nieuwbouwhuizen dan nog steeds op het gas aangesloten? ,,Vaak gaat het om plannen die al een flinke tijd geleden zijn gemaakt”, zegt woordvoerder Michael Coppens van de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland. Volgens hem is er bovendien niet overal een alternatief voor gas voorhanden. ,,Of dan moet je extreem investeren en worden de huizen veel duurder. Het kan best zo zijn dan je nu nog voor gas gaat en dan over enkele jaren alsnog overstapt op een andere warmtebron. Het mag ook gewoon nog.”

Warmtepompen

Richard Massar van Bouwend Nederland stelt vast dat het aanleggen van warmtepompen nog lastig is. ,,Er is een capaciteitsprobleem, bijvoorbeeld bij de installateurs van deze pompen. En de plannen voor nieuwbouw zijn vaak al 1 a 2 jaar oud. Dus het is niet vreemd dat er nu nog nieuwbouw met aardgas is.”

Gasvrij

Verschillende gemeenten in Oost-Nederland zijn druk bezig om woningen gasvrij te maken. Zo keurde de raad in Dalfsen onlangs een plan voor nieuwbouw af, omdat die huizen wel gas zouden krijgen. En in Deventer wordt het nieuwe Steenbrugge een gasloze wijk. Die nieuwbouwwijk moet als voorbeeld dienen voor andere gebieden. Nieuw Larenstein, ook een project in Deventer, krijgt nog wel gasaansluitingen. ,,Maar dat gaat niet om echte nieuwbouw, maar nieuwe woningen op een plek waar al iets stond en dus allerlei aardgasleidingen liggen”, zegt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman. ,,Ons uitgangspunt is dat geen enkele nieuwbouwlocatie meer met gas wordt aangelegd.” Een informatieavond over wonen zonder gas van de Deventer Energie Coöperatie was binnen een mum van tijd volgeboekt. ,,We gaan nu een tweede bijeenkomst beleggen. Mensen zijn heel geïnteresseerd in gasvrij wonen”, stelt een woordvoerster van de coöperatie.