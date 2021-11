Noodbevel in Zwolle: binnenstad risicogebied vanwege coronaprotest

update en video Amerikaan­se brandbom uit Tweede Wereldoorlog voor gemeente­huis Zevenaar: na ontruiming is de rust terug

ZEVENAAR - Aan de Kerkstraat in Zevenaar is maandagmorgen een Amerikaanse brandbom gevonden. De 500-ponder kwam naar boven bij graafwerk op het voorterrein van het gemeentehuis aan de Kerkstraat. De bom is in de loop van de middag gestabiliseerd, waarmee de situatie weer veilig was.

17:02