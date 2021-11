Noodkreet uit ouderenzorg na persconferentie: boosterprik moet nu, december is veel te laat

Minister Hugo de Jonge liet dinsdag weten dat ouderen en bewoners van zorginstellingen vanaf december een derde prik kunnen krijgen. Het zorgt voor veel verwondering bij zorgorganisatie Sensire. Volgens woordvoerder Arend Pleysier is een booster voor bewoners zeer dringend nodig.



,,December is later dan wenselijk. In de verpleeghuizen liggen kwetsbare mensen op hoge leeftijd die vaak een immuunsysteem hebben dat minder goed werkt. We zien nu dat de besmettingen hard toe nemen en dat de ziekteverschijnselen een stuk heftiger zijn. We horen diezelfde geluiden bij andere zorginstellingen.’’