Noodmaatregelen tegen toestroom Belgen: ‘Te gek voor woorden’

TERNEUZEN - Om de toestroom van Vlaamse ‘corona-toeristen’ te stoppen sluit de gemeente per direct in Sluis en Cadzand-Bad alle parkeerterreinen af. Het is een van de maatregelen om de massale toestroom van Belgen naar de Zeeuws-Vlaamse winkels en horeca te stoppen.

Veiligheidsregio-voorzitter Jan Lonink zoekt contact met collega’s van de Brabantse Veiligheidsregio's en gaat maandag in overleg met het Rijk over de nationale bestrijding van corona. “Er wordt in Nederland te weinig rekening gehouden met grensgebieden terwijl in België een heel ander beleid wordt gevoerd‘’, zegt Lonink. Zaterdag was dat goed te merken. Brugge en Gent waren uitgestorven, maar in de Zeeuws-Vlaamse grensplaatsen krioelde het van de Vlamingen.

Het sluiten van de openbare parkeerplaatsen door de gemeente Sluis is mogelijk door een noodverordening die Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) zaterdagavond heeft ingesteld.

De noodverordening die voor heel Zeeland is ingesteld verbiedt expliciet om met meer dan 100 mensen samen te zijn. Op overtreding van het verbod staat een boete. Nu vanwege het corona-virus in hun eigen land alles dicht is, zoeken de Vlamingen over de grens massaal de winkels en de horeca op. ,,Dit moeten we indammen. Eigenlijk is elk contact er nu één te veel”, aldus Jan Lonink.

We vragen de mensen thuis te blijven

Volledig scherm Burgemeester Marga Vermue: 'Blijf thuis' © Boaz Timmermans Burgemeester Marga Vermue zegt dat de parkeerterreinen in elk geval zondag gesloten zijn. Volgende week wordt gekeken hoe het verder moet. ,,Het is een drietrapsraket. Allereerst vragen we mensen om thuis te blijven. Afsluiten van de parkeerterrein is de twee maatregel. Als derde maatregel hebben we de 100 mensen-regel achter de hand”, aldus burgemeester Marga Vermue.

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem heeft zaterdagavond zijn landgenoten opgeroepen te stoppen met het corona-toerisme naar Zeeuws-Vlaanderen. Op Twitter laat hij weten: ,,Dit virus stopt niet aan de grenzen. Iedere Belg die denkt dat het een goed idee is om naar Nederland te gaan heeft het fout. Blijf thuis, doe dit niet”

De gemeente Sluis doet een dringend beroep op iedereen om zijn verantwoordelijkheid te nemen: ,,We krijgen als gemeente verschillende signalen dat men zich op dit moment niet overal houdt aan de maatregelen die zijn opgesteld vanuit het Rijk en het RIVM. Als overheid, werkgever, horeca, winkelier, inwoner en bezoeker hebben we een gedeelde verantwoordelijkheid om te zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreid. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen moeten in heel Nederland afgelast worden. Ook andere publieke gebouwen, zoals horecagelegenheden, winkels en kerken waar ruimte is voor meer dan 100 bezoekers vallen hier onder. Stel als winkel of als horeca dan ook een maximum aantal bezoekers in van honderd.”

Er gebeurt precies waarvoor ik vreesde

Volledig scherm In Sluis waren zaterdag veel meer Belgen te zien dan gebruikelijk. © PZC VRZ-voorzitter Lonink had zaterdag overleg met juristen om te zien welke maatregelen mogelijk zijn. ,,Er is zaterdag gebeurd nu precies waar ik vrijdag al voor vreesde”, aldus Lonink, voorzitter van de VRZ en burgemeester van Terneuzen. ,,Burgemeester Marga Vermue van Sluis heeft contact met horeca-ondernemers in Sluis om hen er op te wijzen dat concentraties van mensen onwenselijk zijn.”

Het beleidsteam van de VRZ heeft contact opgenomen met de Belgen. ,,Wat in België niet wenselijk is, namelijk veel mensen opeen, is hier ook niet wenselijk. Dat zouden ze zelf ook moeten. Ik krijg beelden van cafés, ook uit Terneuzen, waar gewoon feestjes aan de gang zijn.” Ook in Hulst waren er meer Belgen dan normaal. Ook in de supermarkten, terwijl dat de enige winkels zijn die in België wel open zijn op zaterdag.

Ook in Goes en Middelburg waren zaterdag meer Belgische kooptoeristen dan op gewone zaterdagen. In Sluis leidde de komst van veel Belgen tot parkeerproblemen. Maar zelfs in een kleine Zeeuws-Vlaamse plaats als Westdorpe stond de parkeerplaats van een restaurant vol met auto’s met rood-witte nummerplaten, constateerde onze verslaggever.

Lonink: ,,Het is eigenlijk te gek voor woorden. Nederlanders zeggen af en de Belgen komen.”