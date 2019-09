Noodweer in Spanje: hoe is het om daar te wonen?

In de hele regio is naar schatting 180 liter regenwater per vierkante meter neergekomen. Dat is een gemiddelde, want in de plaats Beniarrés, boven Alicante, is volgens de autoriteiten al meer dan 250 liter per vierkante meter gevallen. Plaatselijk media beweren dat er ‘nog nooit zo veel regenwater naar beneden is gekomen sinds neerslag wordt geregistreerd, nu al honderd jaar’.



In de regio’s Alicante en Valencia zijn als gevolg van het noodweer veel onderwijsinstellingen dichtgebleven. Verder naar het zuiden, in de regio Murcia komt het water ook met bakken uit de hemel.



