Noodweer trekt over de regio: problemen op het spoor, blikseminslag treft woningen

Zó hevig slaat de bliksem zelden in: ‘Bijna de hele straat moest ontruimd worden’

Tientallen dakpannen op de tegels, kapotte meterkasten en een gapend gat in de grond: het zijn donderdagochtend aan de Leeuweriklaan in Hoevelaken de stille getuigen van de enorme blikseminslag eerder die ochtend, die wonder boven wonder geen slachtoffers maakte. Zelfs meteorologen staan te kijken van de hevigheid van de knal. ,,Dit komt zelden voor.”

19:00