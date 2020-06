Noodweer veroorzaakt tientallen meldingen van wateroverlast en stormschade

Schooldak niet berekend op zoveel regen

De nieuwbouw van het Johan de Witt-gymnasium in Dordrecht is ondergelopen. ,,Het is echt niet te geloven’’, zegt rector Hans Dekker. ,,Het staat helemaal blank. Ik weet niet hoeveel water er gevallen is, maar de goten waren er in elk geval niet op berekend.’’ De leerlingen waren al naar huis, toen het losbarstte. Dekker: ,,Ik had net de deur opengedaan om de kinderen en ouders van de Bavinckschool onderdak te bieden vanwege de hoosbui, toen ik zag dat het hier langs de oude gevel naar binnen liep. We zijn met zijn tienen aan het dweilen. De brandweer is er om de kelder leeg te pompen.’’ De school blijft in elk geval woensdag dicht. ,,We hebben tijd nodig om de boel echt droog te krijgen en om even te kijken of alles wel veilig is qua elektriciteit. Verder ligt het hele netwerk plat, dus we kunnen ook niks. Als ik kijk waar allemaal water langs loopt, kan het niet anders dan dat er schade is.’’