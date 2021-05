Noordrijn-Westfalen: Ook Nederlanders met recente besmetting hebben geen negatieve coronatest nodig

Dat laat het ministerie van Gezondheid van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen desgevraagd weten.



De Euregio Rijn Waal, een samenwerkingsverband van overheden in de grensregio, zei maandag dat het nog onduidelijk was of, naast volledig gevaccineerden, ook recent genezen Nederlanders geen negatieve coronatest meer nodig hebben in Noordrijn-Westfalen. Nu geven onze oosterburen daar uitsluitsel over. ,,De nieuwe regels gelden voor iedereen, dus ook voor genezen en gevaccineerde mensen uit Holland die zich in Noordrijn-Westfalen ophouden’’, aldus een woordvoerder.