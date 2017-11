NS mag Twentse hoofdconducteur die soms te laat komt niet ontslaan

ALMELO – Een hoofdconducteur van de NS die de afgelopen jaren een aantal keren te laat op zijn werk kwam, mag niet ontslagen worden. Dat heeft de kantonrechter in Almelo maandag beslist. Volgens de rechter kwam de man slechts af en toe te laat en was dat te weinig om hem daarom te ontslaan.

De man is sinds 2002 in dienst en rijdt vaak op treinen die vanuit Enschede of Hengelo vertrekken. Tussen 2002 en 2009 was er vier keer commentaar op zijn functioneren: hij kwam te laat, kwam op het nippertje op tijd of verliet de dienst zonder zich af te melden. Hij kreeg daarvoor diverse waarschuwingen.

Niet vertrekken

Daarna volgden een aantal incidenten tussen 2013 en 2016. Zo pakte de conducteur een keer een trein eerder richting Hengelo dan hij stond ingeroosterd, waardoor zijn eigen trein niet op tijd kon vertrekken. Na een periode van ziekte vergat de roostermaker hem in te roosteren en in plaats van dat te melden bleef de man gewoon thuis. Ook stapte hij daarna een keer in in Hengelo, terwijl hij vanaf Enschede op de trein had moeten zitten. Hij werd toen gewaarschuwd dat als er nog een keer iets op zijn werk aan te merken was, hij ontslagen zou kunnen worden.

Klanttevredenheid

En dat gebeurde een jaar later. De man ging een keer te vroeg naar huis en zat een keer op kantoor terwijl hij op het perron hoorde te zijn. Zijn leidinggevende gaf hem de allerlaatste waarschuwing. Maar op 1 juni van dit jaar kwam hij weer een keer te laat waardoor de trein niet op tijd kon vertrekken. Voor de leidinggevende was de maat vol. De NS moet verplicht minimaal een 7 scoren bij 80 procent van de klanten. En die klanten klagen als de trein niet op tijd vertrekt. Dat vond de leidinggevende reden voor ontslag van de hoofdconducteur.

Punctualiteit