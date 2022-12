Nu al veel klachten over houtstook en de winter moet nog beginnen

Warmpjes voor de houtkachel dit najaar? Misschien vertrekt je buurman daarom wel naar het buitenland

Menige woonwijk is in twee kampen verdeeld over het gebruik van de houtkachel. Voorstanders van de kachels wijzen op de hoge energieprijzen, terwijl tegenstanders steen en been klagen over de ongezonde rook. Wat te doen bij overlast?

