Nu het coronavirus in Nederland een opleving heeft, moet het kabinet de horeca weer volledig dichtgooien

Zij hebben kanker en moeten dus steeds meer oppassen dat anderen niet te dichtbij komen

26 juli NIJMEGEN - Buiten of in winkels houden mensen nauwelijks nog afstand. Steeds meer mensen lijken het coronavirus het liefst te willen vergeten. Maar hoe is dit voor mensen in een risicogroep? ,,Constant moet ik zelf opletten of anderen niet te dichtbij komen.’’