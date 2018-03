Nu moet er eens goed onderzoek komen naar de misstanden op Schaarsbergen

Man koopt de kerk in Terborg: 'De een spaart postzegels, de ander kerken'

8:39 TERBORG - De Gregoriuskerk in Terborg is verkocht. John Bakker is de koper van het katholieke godshuis in het hart van het stadje. Het koopcontract is getekend en de overdracht van het kerkgebouw van parochie Maria-Laetitia is in november. De naastgelegen voormalige kleuterschool hoort daar ook bij.