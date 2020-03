Nu Nijmegen een vuurwerkverbod heeft, moeten andere gemeenten snel volgen

ome joop's tour ‘Voor het eerst in 70 jaar dat we ergens moeten betalen om de kinderen te laten slapen’

5 maart GROESBEEK - Ome Joops Tour - fietstocht voor kinderen - is welkom in Groesbeek, maar moet wel betalen voor het gebruik van sporthal Heuvelland. Het is voor de eerste keer in 70 jaar dat Ome Joops Tour bij een gemeente, in dit geval Berg en Dal, moet betalen om de deelnemende kinderen te laten slapen.