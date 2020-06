Nu snikheet, maar vanmiddag en vanavond kans op stevige (onweers)buien

De waarschuwing geldt in de zuidelijke helft van het land inclusief Gelderland, Utrecht, Limburg en Brabant, van 16.00 tot 22.00 uur.



Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen binnen dat tijdsbestek hinder ondervinden vanwege het weer. Schuilen onder bomen wordt afgeraden, evenals het bezoeken van open water of gebieden.



Voor de rest van de dag geldt ook code geel, maar dat is vanwege de aanhoudende hitte. ,,Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving. Met name ouderen en mensen met een chronische aandoening wordt geadviseerd maatregelen te nemen: drink voldoende, houd uzelf en uw woning koel’’, waarschuwt het RIVM.