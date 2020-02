Nu toch antwoorden op vragen van PVV over Lars: zelfs een kind van 4 mag inspreken bij de provincie

Politie reed Wesley aan, stevige BMW heeft hem gered: ‘Ik kan maar op halve kracht werken’

12:10 EDE - Als hij in een klein autootje had gereden, was het heel anders afgelopen. Daarvan is Wesley Meegdenburg (28) overtuigd. Zijn redding was dat hij op maandag 6 januari in een stevige BMW X5 reed toen hij werd geramd door een onherkenbare politiewagen, die zonder zwaailichten of sirene vol door rood licht reed.