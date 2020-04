Nuchtere Cornelia Ras (107) geneest van corona: ‘Dit hadden we niet verwacht’

Ras woont in Nieuw Rijsenburgh, het woonzorgcomplex van CuraMare dat zo zwaar getroffen is door het coronavirus. Twaalf bewoners zijn overleden en 41 zijn besmet zijn geraakt. Onder wie Ras, die op 17 maart nog op haar eigen kamer haar 107de verjaardag vierde. Vanwege de maatregelen rondom het virus kon de burgemeester niet langskomen bij de oudste inwoner van Goeree-Overflakkee. De gemeente stuurde wel een slagroomtaart en er kwamen enkele familieleden op bezoek.



Een dag later voelde Ras zich niet lekker. Ze had 38 graden koorts en hoestte. Heel ziek werd ze echter niet. ,,Daarom twijfelde ze of ze corona had’’, zegt Maaike de Groot (68) over haar tante, een zus van haar vader. Vanwege de uitbraak in het woonzorgcomplex, na het bezoek aan een kerkdienst, werd ze getest. Uit die test bleek dat de 107-jarige het virus wel degelijk onder de leden had. ,,Daar bleef ze erg rustig onder, ze gaf zich over. Als ze zou gaan was het goed, als ze zou blijven leven ook.’’