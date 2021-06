Nuchtere piloot Hans verricht heldendaad: ‘Ik had maar één doel: die kist veilig aan de grond krijgen’

UPDATE Kind zwaarge­wond door aanrijding met auto met aanhanger bij basisscho­len in Kerkdriel

10:35 KERKDRIEL - Een kind is vrijdagmorgen zwaargewond geraakt door een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde in de Kerkstraat vlak bij twee basisscholen in Kerkdriel. De politie was korte tijd op zoek naar een auto met aanhanger die na het ongeluk doorgereden zou zijn.