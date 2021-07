NVWA onderzoekt zonder vergunning meebrengen kalveren bij boerenprotest in Arnhem

Dat bevestigt een woordvoerder van de instantie. Bij de NVWA zijn verschillende klachten binnengekomen over de actie. Op sociale media spraken veel mensen hun afkeuring uit over de actie.



Het zou zielig voor de dieren zijn. Volgens een woordvoerder van de NVWA is het verboden om dieren als kalveren en schapen (evenhoevigen) mee te nemen bij een tentoonstelling of evenement.



Dat kan wel als er een vergunning is aangevraagd. Maar dat is niet gebeurd, erkent boerenvoorman Thijs Wieggers. Hij zegt zich echter van geen kwaad bewust te zijn. ,,We waren er niet van op de hoogte dat er een vergunning nodig was.’’