Oefenen met Apaches in bewoond gebied?

Nijmegenaren voor de rechter in mega-drugszaak

8:16 NIJMEGEN/ ROERMOND - Twee Nijmegenaren met wortels in het Caribisch gebied moeten zich voor de rechter verantwoorden in een omvangrijke drugszaak, waarin justitie liefst 21 verdachten op de korrel heeft. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan of betrokken zijn bij de productie en invoer van enorme hoeveelheden drugs, met een waarde van vele miljoenen euro's.