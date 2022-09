Oekraïense student Herman (18) is 12.500 euro kwijt na telefoontje van criminelen: ‘Het klonk zó logisch’

Stikstof­nor­men moeten mogelijk nog strenger, blijkt uit nieuw VN-rap­port

De normen waarmee in ons land bepaald wordt hoeveel stikstof in de natuur mag landen, moeten mogelijk nog scherper worden gesteld. Dat meldt de NOS, dat een rapport in handen heeft van internationale wetenschappers. Het moet over een maand verschijnen en kan grote gevolgen hebben. Als het kabinet deze doelen overneemt, wat het zegt te doen, wordt het nog lastiger om de stikstofdoelen te halen.

8:35