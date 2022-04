OekraïneChallenge: geen verwarming meer aan tot de zomer, maar toen ging het sneeuwen

Heb ik het eigenlijk nú al koud? Dat vroeg ik me begin maart af. Ik had ontbeten en mijn gebruikelijke ommetje gemaakt. Daarna zet ik dan altijd de verwarming aan. Alleen als er iemand thuis is overdag, maar door corona is er al twee jaar lang iemand thuis overdag. Daardoor is er een automatisme geslopen in de bediening van de thermostaatknop: ’s nachts gaat die op 15, overdag op 19. Of 19,5 als het een baaldag is.