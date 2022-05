Oekraïners zijn dankbaar, maar voelen zich wel geïsoleerd in gesloten opvang in Overasselt

MET VIDEO Traumaheli­kop­ter ingezet na ernstig eenzijdig au­to-ongeluk in Wekerom: twee gewonden met spoed naar het ziekenhuis overge­bracht

WEKEROM- Aan de Koperensteeg in Wekerom heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een ernstig eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een auto met daarin drie mannen van 24, 25 en 26 jaar oud zou rond 00.30 uur van de weg zijn geraakt en in botsing zijn gekomen met twee bomen. De bestuurder (25) moest worden gereanimeerd en was mogelijk onder invloed. Alle inzittenden zijn buiten levensgevaar.

10:12