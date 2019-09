Of de snelle trein naar Berlijn nou wel of niet via Arnhem rijdt, maakt mij niet uit. Ik vlieg liever

Burgemees­ter Bruls: volgend jaar weer Democratie­fes­ti­val in Nijmegen

1 september NIJMEGEN - Het eerste Democratiefestival van Nederland zit erop. Naar populair Scandinavisch voorbeeld werd de eerste editie hier met veel scepsis ontvangen. Niet in de laatste plaats omdat er 1 miljoen subsidie voor het evenement verstrekt was. Maar, het was uiteindelijk drukker dan verwacht en de komende jaren keert het festival ‘gewoon’ terug naar Nijmegen.