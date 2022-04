Offensief tegen problemen elektriciteitsnet: Liander steekt 800 miljoen euro in Gelderland

Wielerwe­reld leeft mee met Milan Vader: ‘Dit is de meest lastige situatie die ik ooit zag’

In de wielerwereld en mountainbikewereld wordt al dagen meegeleefd met Milan Vader, die met ernstige verwondingen in het ziekenhuis van Bilbao ligt. De 26-jarige Middelburger is daar vrijdag opgenomen na een zware val in de Ronde van Baskenland.

10 april